Заместитель главы МИД Северной Кореи едет на переговоры в Москву
08:30 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в понедельник утром отправилась с визитом в Россию. Об этом сообщило посольство РФ в КНДР на своей странице в "Фейсбуке".
"18 ноября посол Александр Мацегора проводил в международном аэропорту Сунан члена Госсовета, первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая отправилась с визитом в Россию", - отмечается в сообщении посольства.
Ранее японское агентство Киодо сообщило о прибытии Цой Сон Хи в Пекин. Агентство предположило, что первый замглавы МИД КНДР намерена провести обмен мнениями с российской стороной по ситуации на Корейском полуострове и переговорам с США о денуклеаризации.
НОВОСТИ
- 08:20 18.11.2019
- Борис Титов предложил сфокусироваться на борьбе с тарифами инфраструктурных монополий
- 08:00 18.11.2019
- Проект автомобильного моста через реку Лену снова актуален - СМИ
- 07:40 18.11.2019
- По данным ЦИК, белорусская оппозиция в парламент не прошла
- 07:30 18.11.2019
- Протестующие в Южной Корее призвали власти подумать о выводе войск США с территории страны
- 07:25 18.11.2019
- Воздух в Москве в понедельник может прогреться до семи градусов тепла
- 07:10 18.11.2019
- Проблему недолива топлива на АЗС в России Минпромторг считает системным явлением
- 07:00 18.11.2019
- Полиция Гонконга заявила, что не брала Политехнический университет штурмом
- 21:00 17.11.2019
- Полиция Гонконга угрожает протестующим применением боевых пуль
- 17:45 17.11.2019
- Стало известно место передачи трех военных кораблей Украине
- 17:25 17.11.2019
- Эскперты Fitch Ratings оценили ситуацию с интеграцией России и Белоруссии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать