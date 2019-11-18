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Заместитель главы МИД Северной Кореи едет на переговоры в Москву

08:30 18.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в понедельник утром отправилась с визитом в Россию. Об этом сообщило посольство РФ в КНДР на своей странице в "Фейсбуке".

"18 ноября посол Александр Мацегора проводил в международном аэропорту Сунан члена Госсовета, первого заместителя министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая отправилась с визитом в Россию", - отмечается в сообщении посольства.

Ранее японское агентство Киодо сообщило о прибытии Цой Сон Хи в Пекин. Агентство предположило, что первый замглавы МИД КНДР намерена провести обмен мнениями с российской стороной по ситуации на Корейском полуострове и переговорам с США о денуклеаризации.

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