Идею сократить время продажи алкоголя в РФ поддержали в Госдуме
12:32 18.11.2019 Источник: Газета.Ru
В Госдуме поддержали инициативу «Общероссийского народного фронта» о сокращении временного интервала торговли алкоголем — завершать продажу спиртного планируется в 22.00. Об этом «Газете.Ru» сообщила первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина.
По ее мнению, сокращение времени продажи спиртных напитков пойдет россиянам на пользу.
«Все, что происходит после 22.00, конечно, требует контроля. Я как врач стою на стороне сокращения потребления алкоголя в очень жесткой форме – особенно в тех количествах, в которых это принято делать в России. В любом случае это только на благо», — добавила Санина.
До этого депутат Госдумы и член штаба «ОНФ» Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22.00.
Новости
- 13:05 18.11.2019
- Россия и Ирак обсуждают поставки систем С-400 - ФСВТС
- 13:00 18.11.2019
- В ГПУ передан проект о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко
- 12:30 18.11.2019
- В Москве провели уникальную операцию по лечению рака ультразвуком
- 12:20 18.11.2019
- Билл Гейтс вновь возглавил список богатейших людей мира
- 12:05 18.11.2019
- ЕС объявил о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией
- 12:00 18.11.2019
- США бросили Украину - The Japan Times
- 11:32 18.11.2019
- Верховный суд Гонконга признал неконституционным указ о запрете ношения масок
- 11:20 18.11.2019
- В законопроект о домашнем насилии включат понятие "преследование"
- 11:05 18.11.2019
- Минобороны РФ хочет взыскать с производителя ракет "Союз" более 2 млрд рублей через суд
- 11:00 18.11.2019
- Новый премьер Молдавии Кику заявил, что посетит на этой неделе Москву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать