0
0
101
НОВОСТИ

Идею сократить время продажи алкоголя в РФ поддержали в Госдуме

12:32 18.11.2019 Источник: Газета.Ru

В Госдуме поддержали инициативу «Общероссийского народного фронта» о сокращении временного интервала торговли алкоголем — завершать продажу спиртного планируется в 22.00. Об этом «Газете.Ru» сообщила первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина.

По ее мнению, сокращение времени продажи спиртных напитков пойдет россиянам на пользу.

«Все, что происходит после 22.00, конечно, требует контроля. Я как врач стою на стороне сокращения потребления алкоголя в очень жесткой форме – особенно в тех количествах, в которых это принято делать в России. В любом случае это только на благо», — добавила Санина.

До этого депутат Госдумы и член штаба «ОНФ» Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22.00.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:05 18.11.2019
Россия и Ирак обсуждают поставки систем С-400 - ФСВТС
0
38
13:00 18.11.2019
В ГПУ передан проект о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко
0
52
12:30 18.11.2019
В Москве провели уникальную операцию по лечению рака ультразвуком
0
94
12:20 18.11.2019
Билл Гейтс вновь возглавил список богатейших людей мира
0
109
12:05 18.11.2019
ЕС объявил о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией
0
141
12:00 18.11.2019
США бросили Украину - The Japan Times
0
146
11:32 18.11.2019
Верховный суд Гонконга признал неконституционным указ о запрете ношения масок
0
154
11:20 18.11.2019
В законопроект о домашнем насилии включат понятие "преследование"
0
193
11:05 18.11.2019
Минобороны РФ хочет взыскать с производителя ракет "Союз" более 2 млрд рублей через суд
0
223
11:00 18.11.2019
Новый премьер Молдавии Кику заявил, что посетит на этой неделе Москву
0
201

Возврат к списку