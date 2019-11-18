Идею сократить время продажи алкоголя в РФ поддержали в Госдуме

12:32 Источник: Газета.Ru

В Госдуме поддержали инициативу «Общероссийского народного фронта» о сокращении временного интервала торговли алкоголем — завершать продажу спиртного планируется в 22.00. Об этом «Газете.Ru» сообщила первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина.

По ее мнению, сокращение времени продажи спиртных напитков пойдет россиянам на пользу.



«Все, что происходит после 22.00, конечно, требует контроля. Я как врач стою на стороне сокращения потребления алкоголя в очень жесткой форме – особенно в тех количествах, в которых это принято делать в России. В любом случае это только на благо», — добавила Санина.



До этого депутат Госдумы и член штаба «ОНФ» Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22.00.

