0
0
170
НОВОСТИ

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из РФ напрямую - источник

12:05 19.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из РФ напрямую в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сократив дорогостоящие реверсные поставки. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в институтах ЕС, близкий к трехсторонним газовым переговорам.

"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 19.11.2019
Россия увеличила вложения в гособлигации США
0
10
13:20 19.11.2019
На Украине рассказали, чем Зеленский хуже Порошенко
0
44
13:05 19.11.2019
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой - адвокат
0
72
13:00 19.11.2019
Эрдоган заявил, что сообщил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400
0
77
12:32 19.11.2019
МВД и Минэкономики согласовали порядок продажи "красивых номеров" - СМИ
0
108
12:20 19.11.2019
Восемь больных детей обнаружены брошенными матерью в однокомнатной квартире в Москве
0
129
12:00 19.11.2019
Более 70 ледовых площадок откроются для горожан этой зимой в СЗАО
0
157
11:32 19.11.2019
Судебные приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян
0
169
11:20 19.11.2019
Мать, посадившая 6-летнего сына за руль, выразила желание встретиться с Бастрыкиным
0
199
11:05 19.11.2019
Решение о предоставлении мест астронавтам США на "Союзах" примут в ближайшее время
0
226

Возврат к списку