Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из РФ напрямую - источник

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из РФ напрямую в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сократив дорогостоящие реверсные поставки. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в институтах ЕС, близкий к трехсторонним газовым переговорам.

"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отметил он.

