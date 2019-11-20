В Эстонии открестились от планов найти альтернативу НАТО

15:12 Источник: Интерфакс

Министр внутренних дел, председатель Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме (Mart Helme) заявил, что журналист финской газеты Iltalehti исказил его высказывания о кризисе в НАТО и о разработке правительствами Эстонии, Латвии и Литвы оборонного "плана Б".

"Я не говорил, что наше правительство работает с соседними странами, чтобы найти альтернативу НАТО. Когда журналист Iltalehti интерпретировал мои слова таким образом, он меня неправильно понял. НАТО является и останется самой важной гарантией нашей безопасности",- говорится в заявлении, с которым Хельме выступил в среду.



"В то же время мое послание - и я придерживаюсь его и на посту министра - всегда было таково, что независимый народ и государство должны быть в состоянии защитить себя даже в ситуациях, когда международные гарантии безопасности по какой-то причине не работают", - считает Хельме.



Он подчеркнул, что "Эстония должна увеличить свой потенциал самостоятельной обороны".



Глава МВД считает недопустимым делать вид, что в НАТО все в порядке, в то время как главы двух ведущих государств альянса президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль указывают на недостатки в оборонительных возможностях НАТО.

