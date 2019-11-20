0
0
47
НОВОСТИ

В Эстонии открестились от планов найти альтернативу НАТО

15:12 20.11.2019 Источник: Интерфакс

Министр внутренних дел, председатель Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме (Mart Helme) заявил, что журналист финской газеты Iltalehti исказил его высказывания о кризисе в НАТО и о разработке правительствами Эстонии, Латвии и Литвы оборонного "плана Б".

"Я не говорил, что наше правительство работает с соседними странами, чтобы найти альтернативу НАТО. Когда журналист Iltalehti интерпретировал мои слова таким образом, он меня неправильно понял. НАТО является и останется самой важной гарантией нашей безопасности",- говорится в заявлении, с которым Хельме выступил в среду.

"В то же время мое послание - и я придерживаюсь его и на посту министра - всегда было таково, что независимый народ и государство должны быть в состоянии защитить себя даже в ситуациях, когда международные гарантии безопасности по какой-то причине не работают", - считает Хельме.

Он подчеркнул, что "Эстония должна увеличить свой потенциал самостоятельной обороны".

Глава МВД считает недопустимым делать вид, что в НАТО все в порядке, в то время как главы двух ведущих государств альянса президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль указывают на недостатки в оборонительных возможностях НАТО.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 20.11.2019
Путин считает результаты импортозамещения серьезными, хотя "определенная тревога была"
0
77
14:32 20.11.2019
Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос в сентябре на 23%
0
116
14:28 20.11.2019
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о массовых нарушениях в больницах ночью
0
122
14:12 20.11.2019
В Ростове-на-Дону следователь, взявший в заложники свою жену, сдался ФСБ
0
150
14:01 20.11.2019
Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории РФ уровня безработицы
0
153
13:32 20.11.2019
В США решили продать списанную советскую подлодку, в которой поселились еноты
0
182
13:20 20.11.2019
ЕГЭ по истории могут сделать обязательным в нескольких регионах
0
200
13:05 20.11.2019
Еще в трех вузах могут появиться Военные учебные центры
0
225
13:00 20.11.2019
Песков назвал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России
0
247
12:32 20.11.2019
Студентам и аспирантам в возрасте до 30 лет предлагают разрешить летать по льготным тарифам
0
207

Возврат к списку