В Эстонии открестились от планов найти альтернативу НАТО
15:12 20.11.2019 Источник: Интерфакс
Министр внутренних дел, председатель Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме (Mart Helme) заявил, что журналист финской газеты Iltalehti исказил его высказывания о кризисе в НАТО и о разработке правительствами Эстонии, Латвии и Литвы оборонного "плана Б".
"Я не говорил, что наше правительство работает с соседними странами, чтобы найти альтернативу НАТО. Когда журналист Iltalehti интерпретировал мои слова таким образом, он меня неправильно понял. НАТО является и останется самой важной гарантией нашей безопасности",- говорится в заявлении, с которым Хельме выступил в среду.
"В то же время мое послание - и я придерживаюсь его и на посту министра - всегда было таково, что независимый народ и государство должны быть в состоянии защитить себя даже в ситуациях, когда международные гарантии безопасности по какой-то причине не работают", - считает Хельме.
Он подчеркнул, что "Эстония должна увеличить свой потенциал самостоятельной обороны".
Глава МВД считает недопустимым делать вид, что в НАТО все в порядке, в то время как главы двух ведущих государств альянса президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль указывают на недостатки в оборонительных возможностях НАТО.
НОВОСТИ
- 15:00 20.11.2019
- Путин считает результаты импортозамещения серьезными, хотя "определенная тревога была"
- 14:32 20.11.2019
- Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос в сентябре на 23%
- 14:28 20.11.2019
- Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о массовых нарушениях в больницах ночью
- 14:12 20.11.2019
- В Ростове-на-Дону следователь, взявший в заложники свою жену, сдался ФСБ
- 14:01 20.11.2019
- Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории РФ уровня безработицы
- 13:32 20.11.2019
- В США решили продать списанную советскую подлодку, в которой поселились еноты
- 13:20 20.11.2019
- ЕГЭ по истории могут сделать обязательным в нескольких регионах
- 13:05 20.11.2019
- Еще в трех вузах могут появиться Военные учебные центры
- 13:00 20.11.2019
- Песков назвал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России
- 12:32 20.11.2019
- Студентам и аспирантам в возрасте до 30 лет предлагают разрешить летать по льготным тарифам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать