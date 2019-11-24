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На Африканском форуме Египет подписал соглашений на 3 млрд долларов

12:15 24.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Египет подписал 13 международных соглашений на сумму 3 млрд долларов в области энергетики на Африканском инвестиционном форуме, в котором приняли участие страны Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщило в воскресенье издание "Дейли ньюс Иджипт", подводя итоги мероприятия, прошедшего 23 ноября в новой административной столице страны.

По словам министра инвестиций и международного сотрудничества Сахары Наср, "подписанные в рамках форума соглашения с участием частного сектора, международных финансовых учреждений, а также региональных инвестиционных фондов предусматривают реализацию ряда крупных проектов в Египте и Африке".

Так, в рамках форума заключены соглашения об инвестиционном сотрудничестве с Анголой, Джибути, а также с Кувейтом, Францией, Китаем. В частности, с американской компанией Noble Energy ("Нобл Энерджи") заключено две сделки на сумму $430 млн по прокачке природного газа по газопроводу в Восточном Средиземноморье и по производству нефтепродуктов в партнерстве с египетским Dolphinus Holding ("Долфинус").  

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