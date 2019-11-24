Среди зачинщиков беспорядков в Иране выявлены сторонники террористических организаций - СМИ
15:30 24.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сторонники нескольких террористических организаций выявлены среди зачинщиков и наиболее активных участников беспорядков, происшедших в минувшие дни в ряде провинций Ирана. Соответствующую информацию, как сообщил иранский телеканал "Пресс-ТВ", обнародовал в воскресенье губернатор провинции Керманшах Хушанг Базванд.
По его словам, "среди тех, кто провоцировал беспорядки, были идентифицированы сторонники террористических группировок". Среди них Базванд назвал такие экстремистские структуры, как "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Моджахедин-э Халк" ("Организация моджахедов иранского народа"), которая признана в Иране террористической.
Губернатор Керманшаха пояснил, что наиболее активные участники беспорядков "нападали как на полицейских, так и на простых граждан, нанесли серьезный ущерб общественной собственности, многим предприятиям бизнеса в провинции". Сторонники террористических групп, добавил Базванд, арестованы и "их будут судить по закону".
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