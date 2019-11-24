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Исполнительница из Польши 278 баллов за исполнение песни и выиграла "Детское Евровидение - 2019"

22:30 24.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный песенный конкурс "Детское Евровидение - 2019", финал которого состоялся в воскресенье в польском городе Гливице, выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор. Она получила 278 баллов за исполнение песни Superhero ("Супергерой").

Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял 13 место, исполнив песню A time for us ("Время для нас"). Они получили 72 балла.

Всего в конкурсе приняли участие представители 19 стран. Все желающие могли проголосовать за понравившегося исполнителя на специальном сайте в интернете. По итогам голосования второе место досталось певице из Испании Мелани Гарсия. Третью позицию занял Мэтью Хинзен из Нидерландов.

Польша впервые в истории "Детского Евровидения" выиграла этот конкурс два раза подряд. В прошлом году на финале в Минске победительницей стала польская певица Роксана Венгель. На конкурсе она успешно исполнила композицию Anyone I Want To Be ("Кем я хочу быть").


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