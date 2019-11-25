Большинство израильтян – за отставку Нетаньяху
08:50 25.11.2019 Источник: НГ-Online
Большинство граждан Израиля поддерживает отставку действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, свидетельствует новый опрос, проведенный местным 13-ым каналом. По этим данным, 56% респондентов высказались за отставку премьер-министра, который возглавляет партию «Ликуд» («Консолидация»). Еще 35%, наоборот, его поддерживают. В свою очередь, если бы сейчас проходили выборы, блок «Кахоль-Лаван» («Синие-белые») мог получить 36 мест в парламенте (Кнесете), а «Ликуд» — 33.
Накануне радиостанция «Кан Бет» со ссылкой на источники в «Ликуде» сообщала, что в ходе встречи Нетаньяху и главой центра «Ликуда» Хиамом Кацем была достигнута договоренность о проведении праймериз. По этим договоренностям, внутрипартийные выборы могут состояться после роспуска Кнессета, они будут проведены в течение шести недель. Согласно информации «Кан Бет», в ходе внутрипартийных выборов будет избран руководитель партии, а голосование по списку в Кнессет проводиться не будет.
Игорь Субботин
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