0
0
97
НОВОСТИ

Большинство израильтян – за отставку Нетаньяху

08:50 25.11.2019 Источник: НГ-Online

Большинство граждан Израиля поддерживает отставку действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, свидетельствует новый опрос, проведенный местным 13-ым каналом. По этим данным, 56% респондентов высказались за отставку премьер-министра, который возглавляет партию «Ликуд» («Консолидация»). Еще 35%, наоборот, его поддерживают. В свою очередь, если бы сейчас проходили выборы, блок «Кахоль-Лаван» («Синие-белые») мог получить 36 мест в парламенте (Кнесете), а «Ликуд» — 33.

Накануне радиостанция «Кан Бет» со ссылкой на источники в «Ликуде» сообщала, что в ходе встречи Нетаньяху и главой центра «Ликуда» Хиамом Кацем была достигнута договоренность о проведении праймериз. По этим договоренностям, внутрипартийные выборы могут состояться после роспуска Кнессета, они будут проведены в течение шести недель. Согласно информации «Кан Бет», в ходе внутрипартийных выборов будет избран руководитель партии, а голосование по списку в Кнессет проводиться не будет.

Игорь Субботин

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 25.11.2019
В Госдуме предложили отменить наказание за превышение правил самообороны
0
20
09:20 25.11.2019
Бывший "народный мэр" Горловки заявил, что работает на украинскую разведку
0
59
09:05 25.11.2019
Судно, перевозившее 14 тысяч овец, перевернулось в Черном море
0
82
09:00 25.11.2019
Минюст подал иск о ликвидации партии "Гражданская инициатив"
0
83
08:40 25.11.2019
Газопровод "Северный поток - 2" должен отвечал требованиям экологии - премьер Финляндии
0
108
08:20 25.11.2019
Сахалинскую ГРЭС-2 вблизи села Ильинское ввели в эксплуатацию
0
125
08:00 25.11.2019
Японские ученые научились по капли крови определять 13 видов рака с точностью до 99%
0
170
07:40 25.11.2019
Гонконг: По итогам выборов почти 90% мест в райсоветах получила оппозиция
0
134
07:20 25.11.2019
Португальские военные объекты проинспектируют российские эксперты - СМИ
0
122
22:30 24.11.2019
Исполнительница из Польши 278 баллов за исполнение песни и выиграла "Детское Евровидение - 2019"
0
555

Возврат к списку