Приостановлена работа подворья Александрийского патриархата в Москве

15:00 Источник: Интерфакс

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.

"Действие представительства Александрийского патриархата в Москве временно приостановлено", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник секретарь Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

По его словам, окончательное решение о перспективах работы подворья Александрийской церкви предположительно примет Синод, который соберется в Москве в конце декабря.

В начале ноября патриарх Александрийский Феодор признал Православную церковь Украины.

