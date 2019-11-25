0
0
99
НОВОСТИ

Приостановлена работа подворья Александрийского патриархата в Москве

15:00 25.11.2019 Источник: Интерфакс

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.

"Действие представительства Александрийского патриархата в Москве временно приостановлено", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник секретарь Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

По его словам, окончательное решение о перспективах работы подворья Александрийской церкви предположительно примет Синод, который соберется в Москве в конце декабря.

В начале ноября патриарх Александрийский Феодор признал Православную церковь Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 25.11.2019
Турция начинает испытания радиолокационных систем С-400 в районе Анкары - ТВ
0
48
11:20 25.11.2019
Южнокорейский офицер погиб и один солдат пострадал при взрыве у границы с КНДР
0
55
19:30 23.11.2019
Минобороны подтвердило сход с орбиты спутника системы предупреждения о ракетном нападении
0
151
12:05 23.11.2019
Миноброны Турции: ЗРК С-400 не помешают системам ПРО НАТО
0
167
17:40 22.11.2019
Доля современного оружия в российской армии составляет 68%
0
195
16:32 22.11.2019
В армии наблюдается рост преступлений насильственного характера - ГВП
0
145
16:12 22.11.2019
Военные РФ не допустили исхода боевиков из Сирии в Россию - Путин
0
200
12:00 22.11.2019
Турция намерена использовать российские С-400 - министр обороны
0
207
11:05 22.11.2019
В США рассчитывают, что гиперзвуковое оружие будет в боевой готовности в 2022 году
0
143
22:00 21.11.2019
Россия продолжит совершенствовать свое передовое оружие - Путин
0
153

Возврат к списку