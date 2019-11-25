0
0
81
НОВОСТИ

На ближайшие две недели проезд на электричках по МЦД будет бесплатным

16:29 25.11.2019

Поездами Московских центральных диаметров (МЦД) в ближайшие две недели можно будет пользоваться совершенно бесплатно. Движение по МЦД было запущено 21 ноября и линии сразу стали использовать множество пассажиров. В ряде случаев были замечены сбои в работе валидаторов и турникетов, а также отмечены задержки в расписании движения поездов. Представители московских властей отметили, что система будет совершенствоваться с учетом мнения пассажиров. Расходы, связанные с бесплатным проездом в ближайшие две недели, возьмет на себя оператор МЦД АО «ЦППК»

«Для более тщательной наладки билетной системы ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным. Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсети «ВКонтакте»

В рабочие дни МЦД использовали до 0,5 млн пассажиров и потому решено с сегодняшнего дня на МЦД-2 увеличить составность всех поездов до 10-11 вагонов. На МЦД-1 количество вагонов аналогично увеличат в ближайшие две недели.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 25.11.2019
В Госдуме предложили узаконить права домашних животных, чьи хозяева умерли
0
13
17:00 25.11.2019
В Кейптауне стартовали совместные военно-морские учения кораблей России, ЮАР и Китая
0
47
16:32 25.11.2019
В 2019 году российское гражданство получили 285 тысяч человек
0
98
16:12 25.11.2019
В Британии водитель грузовика с мигрантами признал себя виновным в их гибели
0
118
16:00 25.11.2019
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать физическое лицо иностранным агентом
0
152
15:32 25.11.2019
Аварию на газораспределительной станции в Нижегородской области не подтвердили в "Газпроме"
0
169
15:12 25.11.2019
Путин и Си Цзиньпин примут участие в запуске "Силы Сибири" посредством телемоста
0
217
15:00 25.11.2019
Приостановлена работа подворья Александрийского патриархата в Москве
0
273
14:57 25.11.2019
Комиссия Мосгордумы поддержала поправки ко второму чтению бюджета Москвы
0
196
14:32 25.11.2019
Грабители проникли в сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, ущерб оценивается
0
216

Возврат к списку