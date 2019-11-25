На ближайшие две недели проезд на электричках по МЦД будет бесплатным

16:29

Поездами Московских центральных диаметров (МЦД) в ближайшие две недели можно будет пользоваться совершенно бесплатно. Движение по МЦД было запущено 21 ноября и линии сразу стали использовать множество пассажиров. В ряде случаев были замечены сбои в работе валидаторов и турникетов, а также отмечены задержки в расписании движения поездов. Представители московских властей отметили, что система будет совершенствоваться с учетом мнения пассажиров. Расходы, связанные с бесплатным проездом в ближайшие две недели, возьмет на себя оператор МЦД АО «ЦППК»

«Для более тщательной наладки билетной системы ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным. Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсети «ВКонтакте»

В рабочие дни МЦД использовали до 0,5 млн пассажиров и потому решено с сегодняшнего дня на МЦД-2 увеличить составность всех поездов до 10-11 вагонов. На МЦД-1 количество вагонов аналогично увеличат в ближайшие две недели.