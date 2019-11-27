МКБ получил рекордную прибыль в третьем квартале года
15:29 27.11.2019
При этом процентные доходы банка увеличились на 6,4% по сравнению с девятью месяцами 2018 года и составили 109,1 млрд руб. (1,7 млрд долл.). Чистая процентная маржа по итогам 9 месяцев года составила 2,1%, а за третий квартал этот показатель увеличился по сравнению со вторым кварталом на 0,7 п.п. до 2,6%.
Рентабельность собственного капитала МКБ увеличилась в третьем квартале на 7,7 п.п. (с 2,9% по итогам 6 месяцев до 10,6% по итогам 9 месяцев), непосредственно за третий квартал показатель ROE достиг рекордного уровня в 25,6%. Собственный капитал вырос на 4,1% с начала 2019 г. до 199,1 млрд руб. (3,1 млрд долл.). Преимущественно за счет увеличения кредитного портфеля за отчетный период увеличились и активы банка (на 1,8%), которые составили 2,2 трлн руб. (33,9 млрд долл.).
Совокупный кредитный портфель Московского кредитного банка до вычета резервов увеличился на 4,4% по сравнению с концом 2018 года, составив 772,6 млрд руб. (12,0 млрд долл.). В третьем квартале рост кредитного портфеля составил 9,6%. Корпоративный кредитный портфель увеличился по итогам 9 месяцев на 3,8% (7,1% без учета валютной переоценки) до 667,8 млрд руб. за счет роста в третьем квартале на 10,6% или на 63,7 млрд руб. Портфель розничных кредитов увеличился на 8,5% до 104,8 млрд руб. благодаря росту необеспеченного потребительского кредитования на 7,6% до 77,7 млрд руб. и ипотечного кредитования на 13,0% до 23,4 млрд руб.
А счета и депозиты розничных клиентов увеличились на 22,4% с начала года и достигли 459,2 млрд руб. (7,1 млрд долл.) за счет наращивания как срочных депозитов, так и депозитов до востребования.
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