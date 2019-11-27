МКБ получил рекордную прибыль в третьем квартале года

15:29

Чистая прибыль Московского кредитного банка (МКБ) за 9 месяцев нынешнего года по МСФО составила 11,9 млрд руб. (184,5 млн долл.), причем 9,7 млрд руб. (150,9 млн долл.), банк заработал за третий квартал, что выше аналогичного периода прошлого года на 32,3%. Положительный эффект вызван ростом объемов бизнеса при улучшении показателей риска, а также улучшении показателей эффективности.



При этом процентные доходы банка увеличились на 6,4% по сравнению с девятью месяцами 2018 года и составили 109,1 млрд руб. (1,7 млрд долл.). Чистая процентная маржа по итогам 9 месяцев года составила 2,1%, а за третий квартал этот показатель увеличился по сравнению со вторым кварталом на 0,7 п.п. до 2,6%.



Рентабельность собственного капитала МКБ увеличилась в третьем квартале на 7,7 п.п. (с 2,9% по итогам 6 месяцев до 10,6% по итогам 9 месяцев), непосредственно за третий квартал показатель ROE достиг рекордного уровня в 25,6%. Собственный капитал вырос на 4,1% с начала 2019 г. до 199,1 млрд руб. (3,1 млрд долл.). Преимущественно за счет увеличения кредитного портфеля за отчетный период увеличились и активы банка (на 1,8%), которые составили 2,2 трлн руб. (33,9 млрд долл.).



Совокупный кредитный портфель Московского кредитного банка до вычета резервов увеличился на 4,4% по сравнению с концом 2018 года, составив 772,6 млрд руб. (12,0 млрд долл.). В третьем квартале рост кредитного портфеля составил 9,6%. Корпоративный кредитный портфель увеличился по итогам 9 месяцев на 3,8% (7,1% без учета валютной переоценки) до 667,8 млрд руб. за счет роста в третьем квартале на 10,6% или на 63,7 млрд руб. Портфель розничных кредитов увеличился на 8,5% до 104,8 млрд руб. благодаря росту необеспеченного потребительского кредитования на 7,6% до 77,7 млрд руб. и ипотечного кредитования на 13,0% до 23,4 млрд руб.



А счета и депозиты розничных клиентов увеличились на 22,4% с начала года и достигли 459,2 млрд руб. (7,1 млрд долл.) за счет наращивания как срочных депозитов, так и депозитов до востребования.







