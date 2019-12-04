Иран начнет переговоры с США в течение часа после отмены санкций - иранский президент

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран готов пойти на переговоры с США в течение одного часа, если Вашингтон отменит санкции в отношении Тегерана. Об этом заявил в среду президент исламской республики Хасан Роухани.

"Президент США снимет санкции, и мы в течение одного часа начнем переговоры", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация ИРИБ.