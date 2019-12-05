Почти два десятка детсадов в Москве получили льготные условия аренды
09:16 05.12.2019
Программа «1 рубль за 1 квадратный метр» работает в Москве уже семь лет и сначала в ней участвовали инвесторы, которые получали в аренду памятники культуры, находящиеся в плохом состоянии. Для того, чтобы стать участником программы, потенциальным нужно было провести ремонт помещений согласно определенным властями требованиям. В 2013 году программу решено было распространить на детские сады, а с 2014 года - на школы.
В детском саду, который участвует в программе, не менее 80% детей должны быть зарегистрированы по месту жительства в Москве.
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