Почти два десятка детсадов в Москве получили льготные условия аренды

09:16

В Москве почти 20 детсадов смогли арендовать помещения по льготной ставке 1 рубль за 1 кв м в год. Как отмечает заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, «18 образовательных учреждений выполнили необходимые условия программы и уже переведены на «рублевую аренду».

Программа «1 рубль за 1 квадратный метр» работает в Москве уже семь лет и сначала в ней участвовали инвесторы, которые получали в аренду памятники культуры, находящиеся в плохом состоянии. Для того, чтобы стать участником программы, потенциальным нужно было провести ремонт помещений согласно определенным властями требованиям. В 2013 году программу решено было распространить на детские сады, а с 2014 года - на школы.

В детском саду, который участвует в программе, не менее 80% детей должны быть зарегистрированы по месту жительства в Москве.

