Американский эсминец задержал в Оманском заливе судно с частями иранских ракет

11:05 Источник: Эхо Москвы

Эсминец США задержал в Оманском заливе судно с частями иранских ракет.

Как передает Рейтер со ссылкой на представителей администрации США, задержание произошло еще на прошлой неделе. Экипаж судна был передан йеменской береговой охране, а груз находится в распоряжении Соединенных Штатов. Эхо Москвы