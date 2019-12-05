0
0
176
НОВОСТИ

Американский эсминец задержал в Оманском заливе судно с частями иранских ракет

11:05 05.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Эсминец США задержал в Оманском заливе судно с частями иранских ракет.

Как передает Рейтер со ссылкой на представителей администрации США, задержание произошло еще на прошлой неделе. Экипаж судна был передан йеменской береговой охране, а груз находится в распоряжении Соединенных Штатов.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 05.12.2019
Американский эсминец задержал в Оманском заливе судно с частями иранских ракет
0
42
08:20 05.12.2019
Иран тайно перебрасывает ракеты малой дальности на территорию Ирака - СМИ
0
57
08:10 05.12.2019
США и их союзники заинтересованы в продлении ДСНВ
0
51
07:30 05.12.2019
В Пентагоне считают важным прямой диалог министров обороны России и США
0
59
17:00 04.12.2019
Часть, где служил рядовой Шамсутдинов, будет расформирована - источник
0
87
16:30 04.12.2019
Королевский военный флот Великобритании может похвастаться двумя своими авианосцами
0
79
16:00 04.12.2019
Франция простилась с тринадцатью солдатами, погибшими в Мали
0
72
17:00 02.12.2019
Турция изучает характеристики российских Су-35
0
147
15:00 02.12.2019
Трое российских военных легко ранены при подрыве бронемашины в Сирии - МО РФ
0
130
14:32 02.12.2019
Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы
0
155

Возврат к списку