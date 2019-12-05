Белоруссия не просит у России финансовой поддержки - Лукашенко
15:12 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия не просит у России финансовой поддержки, полагаясь исключительно на свои возможности и ресурсы. Об этом заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко в обращении к членам белорусского парламента.
"Уже заговорили про последний транш Евразийского банка (Евразийского фонда стабилизации и развития - прим. ТАСС). Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся - и выкручиваемся", - отметил Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.
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