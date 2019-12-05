Белоруссия не просит у России финансовой поддержки - Лукашенко

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия не просит у России финансовой поддержки, полагаясь исключительно на свои возможности и ресурсы. Об этом заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко в обращении к членам белорусского парламента.

"Уже заговорили про последний транш Евразийского банка (Евразийского фонда стабилизации и развития - прим. ТАСС). Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся - и выкручиваемся", - отметил Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.