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Белоруссия не просит у России финансовой поддержки - Лукашенко

15:12 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия не просит у России финансовой поддержки, полагаясь исключительно на свои возможности и ресурсы. Об этом заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко в обращении к членам белорусского парламента.

"Уже заговорили про последний транш Евразийского банка (Евразийского фонда стабилизации и развития - прим. ТАСС). Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся - и выкручиваемся", - отметил Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

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