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НОВОСТИ

Министр торговли Афганистана прибыл в Москву

16:00 05.12.2019 Источник: НГ-Online

В российскую столицу с рабочим визитом прибыл министр торговли Исламской Республики Афганистан доктор Аджмал Ахмади. Как стало известно «НГ», это первая поездка доктора Ахмади в Москву. В планах руководителя Минторга Афганистана встречи с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, руководством Минсельхоза и Торгово-промышленной палаты РФ.

Андрей Серенко

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