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Турция одобрила план НАТО по защите Польши и Прибалтики

17:00 05.12.2019 Источник: RNS

Турция одобрила план НАТО по защите Польши и стран Балтии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Турция утвердила план обороны НАТО для стран Балтики и Польши после того, как некоторые союзники попросили поддержки», — цитирует его Reuters.

Однако, он заявил, что Турция надеется на то, что союзники по альянсу «не оставят Анкару в её борьбе с терроризмом».  RNS

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