Le Monde рассказала о "базе российских шпионов" в Альпах
18:40 05.12.2019 Источник: RNS
Сотрудники российского ГРУ (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали французские Альпы в качестве «базы для операций по всей Европе». Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на источники, передает Deutsche Welle.
«15 российских шпионов использовали французские Альпы в качестве "базы для проведения операций по всей Европе". Они являлись сотрудниками элитного подразделения ГРУ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией», — пишет издание со ссылкой на Le Monde.
Отмечается, что сотрудники западных спецслужб обнаружили данную группу «российских разведчиков» в ходе расследования покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери.
По информации Le Monde, разведчики останавливались в небольших городах на юге Франции, таких как Шамони и Эвиан. Однако при этом операции они осуществляли в других странах — Болгарии, Молдавии, Черногории и др.
Издание пишет, что западным спецслужбам не удалось конфисковать оружие или другие улики. RNS
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