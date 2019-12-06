Brexit является одной из грандиозных ошибок Евросоюза - Туск

09:20 Источник: Газета.Ru

Бывший глава Евросовета Дональд Туск заявил, что выход Великобритании из Евросоюза – это одна из самых масштабных ошибок в истории ЕС. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, Brexit был «самым болезненным и самым печальным опытом» за пять лет его правления.

Также Туск добавил, что и для ЕС и для Великобритании было бы лучше, если бы не было Brexit.

Кроме того, бывший глава Евросовета сказал, что предчувствовал итоги голосования за два-три месяца до референдума в Британии. Газета.Ru