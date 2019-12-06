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НОВОСТИ

В России хотят создать общую систему оплаты труда учителей

10:32 06.12.2019 Источник: Известия

Зарплаты российских учителей следует привести к единому знаменателю, для чего необходимо создать общую для всей страны систему оплаты их труда. С просьбой проработать этот вопрос в рамках нацпроекта «Образование» к правительству обратится Совет Федерации, сообщили «Известиям» в комитете СФ по науке, образованию и культуре. Реализация проекта, по оценкам сенаторов, может занять около года. Представители профессионального сообщества поддержали идею и выразили мнение, что зарплата педагогов должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда или не меньше двух прожиточных минимумов в регионе.

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