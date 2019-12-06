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Премьер Белоруссии заявил, что Минск хочет цену на газ на уровне Смоленской области

11:05 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что белорусская сторона хочет цену на газ на уровне Смоленской области плюс транспортировка газа. Об этом он сказал в пятницу журналистам в парламенте.

"Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона - Смоленская область - плюс расходы на транспортировку", - сказал Румас.

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