Премьер Белоруссии заявил, что Минск хочет цену на газ на уровне Смоленской области

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что белорусская сторона хочет цену на газ на уровне Смоленской области плюс транспортировка газа. Об этом он сказал в пятницу журналистам в парламенте.

"Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона - Смоленская область - плюс расходы на транспортировку", - сказал Румас.