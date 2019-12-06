РФ не будет прекращать транзит газа через Украину, это вопрос целесообразности - Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заверил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину. По его словам, это вопрос экономической целесообразности.

"Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2", ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту", - сказал президент на встрече с представителями крупного немецкого бизнеса, подчеркнув, что это станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса в Германии и других странах. "Хочу подчеркнуть - это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать - это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", - отметил Путин.