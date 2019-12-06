РФ не будет прекращать транзит газа через Украину, это вопрос целесообразности - Путин
15:00 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заверил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину. По его словам, это вопрос экономической целесообразности.
"Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2", ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту", - сказал президент на встрече с представителями крупного немецкого бизнеса, подчеркнув, что это станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса в Германии и других странах. "Хочу подчеркнуть - это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать - это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", - отметил Путин.
НОВОСТИ
- 16:00 06.12.2019
- Компетентные органы изучают имущество чиновников, "псевдодоклады" не нужны - Песков
- 15:32 06.12.2019
- Самым теплым за всю историю метеонаблюдений может стать в РФ 2019 год
- 15:12 06.12.2019
- В Кремле видят резонанс вокруг московских протестов, но не склонны его преувеличивать
- 14:32 06.12.2019
- Названы самые популярные у россиян в 2019 году породы собак
- 14:12 06.12.2019
- Большинство украинцев считает, что ради мира Киев должен идти на некоторые компромиссы
- 14:00 06.12.2019
- Китай осуществил то, что не смог сделать СССР - Зюганов
- 13:32 06.12.2019
- Госдолг Украины сократился до 60% от ВВП
- 13:20 06.12.2019
- Бурджанадзе извинилась за антироссийский скандал, случившийся летом в Грузии
- 13:05 06.12.2019
- Суд приговорил фигуранта "московского дела" Никиту Чирцова к году колонии
- 13:00 06.12.2019
- В Греции объявили персоной нон грата посла Ливии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать