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Россия уступила место главной угрозы для США Китаю - опрос

17:00 06.12.2019 Источник: РБК

Американцы считают, что наибольшую угрозу для США представляет Китай, следует из результатов ежегодного опроса Reagan Institute, опубликованных на сайте организации. Доля респондентов, считающих Китай главной угрозой, составила 28%. На втором месте — Россия, ее главной угрозой считают 25%. Это на 5% меньше, чем в прошлом году. Третье место в списке угроз заняла Северная Корея (14%), четвертое — Иран (9%). Опрос Reagan Institute проводился в конце октября, выборка составила более 1 тыс. человек.

Доля американцев, считающих Россию союзником, возросла на 9% по сравнению с опросом прошлого года и составила 28%, следует из опроса. Врагом Россию назвали 71% респондентов — на 2% меньше, чем год назад.  РБК

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