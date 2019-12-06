В Москве чаще воруют деньги и украшения, а в регионах - все, что плохо лежит - МВД
17:40 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Злоумышленники чаще всего воруют в Москве деньги, украшения и антиквариат, а в удаленных регионах России предметами посягательства могут стать любые предметы. Об этом рассказал начальник отдела Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России Владислав Парамонов.
"В столичном регионе, например, основные предметы посягательства - это денежные средства, как в наличной, так и в безналичной форме. Кроме того - украшения, золотые изделия, антиквариат, - сказал он отвечая на вопрос в интервью радиостанции "Милицейская волна" о том, что чаще всего воруют в России. - В удаленных регионах, если сказать в общих словах, - это все, что плохо лежит".
По словам Парамонова, воруют в регионах в том числе лопаты, грабли на даче, содержимое посылок, металлические конструкции, провода, продукты питания и одежду из магазинов, автомашины.
При этом, как отметил начальник отдела ГУУР МВД, в 2019 году в целом сократилось на 7 процентов количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади, которые были выявлены правоохранителями.
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