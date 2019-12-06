0
0
104
НОВОСТИ

Анонимное сообщение об угрозе взрыва в МГУ оказалось ложным

21:15 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты экстренных служб и кинологи проверили здания и прилегающую территорию МГУ им. М. В. Ломоносова, образовательного центра "Протон" и государственной специализированной академии искусств после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Сообщения о минировании МГУ им. М. В. Ломоносова, образовательного центра "Протон" и государственной специализированной академии искусств оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:45 06.12.2019
В случае невыполнения всех требований США откажутся от сделки с Китаем - Белый дом
0
62
20:45 06.12.2019
МИД РФ назвал новые санкции США очередной пропагандистской атакой против России
0
133
20:15 06.12.2019
Более 90 опасных исламистов высланы из ФРГ с конца 2016 года - СМИ
0
161
19:45 06.12.2019
Из-за анонимного сообщения с угрозой взрыва из здания МГУ эвакуированы около 1500 человек
0
220
19:15 06.12.2019
Библиотека Национальной академии наук Украины уничтожена при пожаре в Одесском колледже
0
211
18:45 06.12.2019
Отсутствие реакции на предложение Путина не меняет позиции РФ по РСМД - Лавров
0
268
18:15 06.12.2019
Группировку пытавшуюся продать радиоактивные вещества арестовали в Вене - Европол
0
250
17:40 06.12.2019
В Москве чаще воруют деньги и украшения, а в регионах - все, что плохо лежит - МВД
0
322
17:12 06.12.2019
Минэкономразвития ожидает резкого замедления инфляции в январе
0
308
17:00 06.12.2019
Россия уступила место главной угрозы для США Китаю - опрос
0
332

Возврат к списку