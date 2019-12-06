Анонимное сообщение об угрозе взрыва в МГУ оказалось ложным

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты экстренных служб и кинологи проверили здания и прилегающую территорию МГУ им. М. В. Ломоносова, образовательного центра "Протон" и государственной специализированной академии искусств после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Сообщения о минировании МГУ им. М. В. Ломоносова, образовательного центра "Протон" и государственной специализированной академии искусств оказались ложными", - сказал собеседник агентства.