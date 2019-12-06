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В случае невыполнения всех требований США откажутся от сделки с Китаем - Белый дом

21:45 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и Пекин близки к заключению торгового соглашения, однако президент США Дональд Трамп откажется от него, если не будут выполнены требования американской стороны. Об этом заявил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала Си-эн-би-си.

"Президент много раз говорил, что если сделка не будет хорошей, если не будет гарантий предотвращения будущих краж [американских технологий], а принудительные меры [не будут отвечать нашим требованиям], мы откажемся от сделки", - указал Кадлоу. При этом он подчеркнул, что в настоящий момент стороны успешно ведут переговоры и достигли значительного прогресса.

"Сделка близка. Сейчас она, наверное, даже ближе, чем в середине ноября", - подчеркнул он. Кадлоу при этом отметил, что соглашение необязательно будет заключено к 15 декабря, когда Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая. "У нас нет каких-либо условных сроков, но факт состоит в том, что 15 декабря остается важной датой в отношении того, будут ли повышены тарифы", - указал он.

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