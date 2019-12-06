Вице-президент ВФЛА, Юрий Борзаковский, подал в отставку
22:15 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Юрий Борзаковский подал в отставку с должности вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом Борзаковский сообщил ТАСС.
"Я покидаю посты вице-президента ВФЛА и члена президиума. Об этом я написал сегодня в письме исполняющей обязанности главы организации Юлии Тарасенко. Главным тренером я остаюсь", - сказал Борзаковский.
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