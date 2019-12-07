Лукашенко: Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть...
15:55 07.12.2019 Источник: Интерфакс
Белорусский лидер Александр Лукашенко выступает за равные экономические условиях для хозяйствующих субъектов России и Белоруссии.
"Мы не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно: развивая наш договор, люди должны и субъекты хозяйствования иметь равные условия для жизни и работы. Все - равные условия, больше ничего не надо", - заявил Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи в субботу.
"Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия", - добавил президент Белоруссии.
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