Лукашенко: Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть...

15:55 Источник: Интерфакс

Белорусский лидер Александр Лукашенко выступает за равные экономические условиях для хозяйствующих субъектов России и Белоруссии.

"Мы не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно: развивая наш договор, люди должны и субъекты хозяйствования иметь равные условия для жизни и работы. Все - равные условия, больше ничего не надо", - заявил Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи в субботу.

"Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия", - добавил президент Белоруссии.