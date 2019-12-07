На Олимпиаде в Токио российские атлеты будут представлять команду ОКР

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спортсмены на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР), который как организация не попадает под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом журналистам по итогам олимпийского саммита сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

"На что я обратил особое внимание - российские спортсмены в соответствии с Олимпийской хартией будут выступать на Олимпиаде в составе команды Олимпийского комитета России, он не является стороной подозрений и предполагаемых санкций как организация. Российские атлеты - самые тестируемые в истории, и мы, Олимпийский комитет России, готовы предоставить все возможности для международных федераций для дополнительного тестирования всех атлетов в преддверии Игр. У нас был такой опыт, мы знаем, как это работает. И мы готовы такую возможность нашим партнерам и нашим спортсменам предоставить", - сказал Поздняков.