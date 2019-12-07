Власти не стали задерживать участников неразрешенного митинга в Минске
17:35 07.12.2019 Источник: Интерфакс
Несанкционированная акция оппозиции против углубления интеграции с РФ в Минске прошла в субботу без серьезных инцидентов и задержаний, передает корр. ТАСС с места событий.
В общей сложности она продлилась около пяти часов. Несколько сотен участников акции после митинга на Октябрьской площади, который начался в полдень (совпадает с мск) колонной под националистическими бело-красно-белыми флагами, флагами Евросоюза, плакатами с антироссийскими лозунгами прошли шествием вдоль проспекта Независимости к Дому правительства и обратным маршрутом. Затем они побывали в других знаковых местах города, где проводили мини- митинги. Сотрудники милиции предупреждали оппозицию по мегафону, что акция не разрешена городскими властями, призывали разойтись и напоминали об ответственности, однако позволяли передвигаться оппозиционерам беспрепятственно.
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