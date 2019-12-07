Венецианская комиссия преподнесла властям Украины неприятный сюрприз
18:00 07.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венецианская комиссия призвала украинскую власть к защите прав русскоязычного населения, что стало "холодным душем" для Киева в преддверии саммита "нормандской четверки". Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
"Холодным душем для украинских чиновников накануне саммита в нормандском формате стало заявление Венецианской комиссии, прямо заявляющей, что "языковой вопрос является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине", и призывающей принять во внимание особое место русского языка в Украине на фоне существующего в стране конфликта", - сказал он.
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