Венецианская комиссия преподнесла властям Украины неприятный сюрприз

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венецианская комиссия призвала украинскую власть к защите прав русскоязычного населения, что стало "холодным душем" для Киева в преддверии саммита "нормандской четверки". Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Холодным душем для украинских чиновников накануне саммита в нормандском формате стало заявление Венецианской комиссии, прямо заявляющей, что "языковой вопрос является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине", и призывающей принять во внимание особое место русского языка в Украине на фоне существующего в стране конфликта", - сказал он.