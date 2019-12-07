0
0
176
НОВОСТИ

Венецианская комиссия преподнесла властям Украины неприятный сюрприз

18:00 07.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венецианская комиссия призвала украинскую власть к защите прав русскоязычного населения, что стало "холодным душем" для Киева в преддверии саммита "нормандской четверки". Такое мнение высказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Холодным душем для украинских чиновников накануне саммита в нормандском формате стало заявление Венецианской комиссии, прямо заявляющей, что "языковой вопрос является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине", и призывающей принять во внимание особое место русского языка в Украине на фоне существующего в стране конфликта", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:23 07.12.2019
В ДТП в Нижнем Новгороде пострадали 11 подростков
0
6
18:43 07.12.2019
Бурджанадзе: Политики России хотят улучшения грузино-российских отношений
0
89
17:35 07.12.2019
Власти не стали задерживать участников неразрешенного митинга в Минске
0
168
17:05 07.12.2019
Украина не снимает крымский вопрос с повестки дня - СНБО
0
245
17:00 07.12.2019
На Олимпиаде в Токио российские атлеты будут представлять команду ОКР
0
294
16:40 07.12.2019
Глава СНБО Украины заявил, что дальнейшая судьба Донбасса зависит от встречи в Нормандском формате
0
229
16:31 07.12.2019
Пассажиры МЦД будут ежедневно экономить на поездках по Москве до 50%
0
224
16:30 07.12.2019
Глава МИД Италии предложил вывести пармезан из-под санкций
0
282
16:10 07.12.2019
СНБО Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса
0
273
15:55 07.12.2019
Лукашенко: Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть...
0
283

Возврат к списку