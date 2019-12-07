"Нафтогаз" назвал условия при котором возможен "нулевой вариант" с "Газпромом"

20:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Нафтогаз Украины" предложил "Газпрому" "нулевой вариант" только после оплаты долга российской стороной по решению Стокгольмского арбитражного суда. Об этом в субботу заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Нулевой вариант" - это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" была равна нулю", - написал он в "Фейсбуке".

Витренко добавил, что "демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы [Нафтогаз] даже согласны взять этот долг газом"