"Нафтогаз" назвал условия при котором возможен "нулевой вариант" с "Газпромом"
20:27 07.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Нафтогаз Украины" предложил "Газпрому" "нулевой вариант" только после оплаты долга российской стороной по решению Стокгольмского арбитражного суда. Об этом в субботу заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Нулевой вариант" - это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" была равна нулю", - написал он в "Фейсбуке".
Витренко добавил, что "демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы [Нафтогаз] даже согласны взять этот долг газом"
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