0
0
43
НОВОСТИ

До 43 выросло число погибших в результате пожара на заводе в столице Индии

11:30 08.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате пожара на заводе в Нью-Дели возросло до 43. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство АНИ.

Ранее сообщалось о 32 погибших  и 15 пострадали .

Как рассказал представитель пожарного ведомства индийской столицы, возгорание, охватившее около 55 квадратных метров заводского здания, было ликвидировано силами 27 пожарных расчетов.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:45 08.12.2019
По данным таможенного управления КНР товарооборот между Китаем и РФ за 2019 год вырос на 3,1%
0
146
10:15 08.12.2019
В ответ на ракетный обстрел Израиль нанес ночью серию авиаударов по ХАМАС - армия
0
193
09:45 08.12.2019
На воду официально спущен новейший американский авианосец типа "Джеральд Форд"
0
262
09:15 08.12.2019
Сейчас США в роли догоняющего по разработке гиперзвуковых вооружений - Эспер
0
262
21:57 07.12.2019
Путин и Лукашенко вели переговоры в Сочи более пяти часов
0
1092
20:27 07.12.2019
"Нафтогаз" назвал условия при котором возможен "нулевой вариант" с "Газпромом"
0
1184
19:23 07.12.2019
В ДТП в Нижнем Новгороде пострадали 11 подростков
0
881
18:43 07.12.2019
Бурджанадзе: Политики России хотят улучшения грузино-российских отношений
0
1013
18:00 07.12.2019
Венецианская комиссия преподнесла властям Украины неприятный сюрприз
0
1200
17:35 07.12.2019
Власти не стали задерживать участников неразрешенного митинга в Минске
0
933

Возврат к списку