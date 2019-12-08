До 43 выросло число погибших в результате пожара на заводе в столице Индии
11:30 08.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших в результате пожара на заводе в Нью-Дели возросло до 43. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство АНИ.
Ранее сообщалось о 32 погибших и 15 пострадали .
Как рассказал представитель пожарного ведомства индийской столицы, возгорание, охватившее около 55 квадратных метров заводского здания, было ликвидировано силами 27 пожарных расчетов.
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