Треть писем Деду Морозу из Великого Устюга пишут взрослые россияне
18:30 08.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга треть всех писем с новогодними пожеланиями получает от взрослых россиян. Об этом в воскресенье он рассказал журналистам во время пресс-конференции в Ставрополе.
"Каждое третье письмо приходит от взрослых. За последние 20 лет ко мне в вотчину пришло более 3,6 млн писем. Здесь сложная социология. Думаю, что когда-нибудь какой-нибудь московский университет составит точную и полную статистику", - сказал он.
Дед Мороз отметил, что пожелания у всех взрослых разные. "Конечно, все хотят счастья, но у каждого счастье имеет свой оттенок. Девушки больше спрашивают про семейное счастье, здоровье близких, про это же пишут люди старшего поколения. Юноши больше спрашивают про карьеру, но и также про семью, девушки спрашивают, как найти верного спутника жизни", - пояснил волшебник.
Радуют Деда Мороза добрые письма. "Много писем с пожеланием мира, добра. Мне желают здоровья, чтобы хватило сил на все добрые дела. Правда, очень приятно, когда письмо начинается не сразу с заказа, а со слов благодарности, очень добрые письма", - сказал он.
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