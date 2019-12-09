0
0
130
НОВОСТИ

Крым и Донбасс в 1991 году просили оставить их в составе России - Сергей Филатов

09:32 09.12.2019 Источник: Lenta.ru

Делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине. Об этом рассказал бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов, пишет газета «Взгляд».

«Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм. Война до сих пор идет по поводу этих областей и не только этих. Теперь вот заговорили о том, что мы заберем и другие области к себе в Россию», — сказал он.

По словам Филатова, у команды Ельцина «не было времени» провести с Киевом переговоры на тему права этих регионов организовать референдум по своей судьбе. Как рассказал бывший глава администрации Ельцина, тогда все думали «как бы России выжить вообще».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отрицают все обвинения.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 09.12.2019
В России могут запретить взыскивать долги с пенсий
0
65
10:20 09.12.2019
В США рождественскую елку зажигают от электрического угря
0
91
10:05 09.12.2019
Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения
0
111
10:00 09.12.2019
США и Иран обменялись заключенными - Reuters
0
111
09:20 09.12.2019
Титул "Мисс Вселенная-2019" достался представительнице ЮАР
0
159
09:05 09.12.2019
В 2020 году могут появиться электронные договоры купли-продажи автомобилей
0
169
09:00 09.12.2019
Россиян, желающих поменять Конституцию, стало в полтора раза больше за шесть лет
0
200
08:50 09.12.2019
На фабрике в ﻿Нью-Дели, где в огне погибли более 40 человек, вновь начался пожар - СМИ
0
182
08:30 09.12.2019
На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии началось извержение вулкана
0
200
08:10 09.12.2019
Возможность встречи Лаврова с Трампом подтвердил помощник президента США
0
242

Возврат к списку