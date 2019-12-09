Крым и Донбасс в 1991 году просили оставить их в составе России - Сергей Филатов
09:32 09.12.2019 Источник: Lenta.ru
Делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине. Об этом рассказал бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов, пишет газета «Взгляд».
«Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм. Война до сих пор идет по поводу этих областей и не только этих. Теперь вот заговорили о том, что мы заберем и другие области к себе в Россию», — сказал он.
По словам Филатова, у команды Ельцина «не было времени» провести с Киевом переговоры на тему права этих регионов организовать референдум по своей судьбе. Как рассказал бывший глава администрации Ельцина, тогда все думали «как бы России выжить вообще».
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отрицают все обвинения. Lenta.Ru
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