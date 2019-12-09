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"Балканский поток" готов принимать газ из "Турецкого потока" с 1 января - "Булгартрансгаз"

11:32 09.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгарская сторона готова обеспечить с начала года транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода "Турецкий поток". Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью газете "24 часа" исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

"Даже если с начала года транзит российского газа через Украину в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу будет остановлен, мы подготовлены. 30 ноября Турция сделала "золотой" сварной шов, который соединил "Турецкий поток" с нашим газопроводом "Балканский поток". Уже на текущей неделе "Булгартрансгаз" начнет заполнять газом 11-километровый участок газопровода на своей территории, а Турция - на 140-километровом участке. Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря", - сообщил Малинов.

Глава болгарской газовой компании рассказал, что прокладка труб до границы с Сербией на участке газопровода "Балканский поток" протяженностью 308 километров завершится к 31 мая. После этого поставки по газопроводу смогут осуществляться в объеме 8,75 млн кубометров газа в день. До этого газ через территорию Болгарии будет проходить по существующей газотранспортной сети.

Полностью новый газопровод "Балканский поток" через территорию Болгарии протяженностью 484 километра должен быть завершен до конца 2020 года.

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