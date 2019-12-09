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Рестораны и кафе в Саудовской Аравии больше не будут иметь отдельные входы для мужчин и женщин

12:20 09.12.2019 Источник: Эхо Москвы

В Саудовской Аравии рестораны и кафе больше не будут иметь отдельные входы для мужчин и женщин, — сообщает Reuters. Пока неизвестно, появятся ли в заведениях общепита единые залы. Также не уточняется, затронут ли изменения другие публичные места, такие как школы и больницы.  Эхо Москвы

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