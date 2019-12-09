Экс-конвоиры "банды ГТА" в Мособлсуде получили от 1,5 года до 3 лет колонии условно

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Красногорский городской суд назначил наказание в виде условного лишения свободы на срок от 1,5 года до 3 лет бывшим сотрудникам конвойной службы полиции, которые охраняли членов так называемой банды ГТА в день их попытки побега из здания Мособлсуда. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в суде.

"Суд приговорил Алексея Гришина к 3 годам колонии условно, Алексея Миханькова - к 2 годам колонии условно, Михаила Фартушняка - к 3 годам колонии условно, Елизавете Лукьяновой суд назначил 1,5 года условно", - сказал собеседник агентства. Суд огласил лишь резолютивную и вводную части приговора.

На скамье подсудимых оказались бывший командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Главного управления МВД РФ по Московской области и начальник смены Алексей Гришин, заместитель командира взвода и замначальника смены конвоиров Алексей Маханьков, а также два старших полицейских конвоя - Елизавета Лукьянова, которой подсудимые при нападении в лифте сломали нос, и Михаил Фартушняк, госпитализированный после попытки побега членов банды в реанимацию, а затем комиссованный со службы. Всем фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека"). Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Как полагает следствие, в августе 2017 года обвиняемые в здании Мособлсуда грубо нарушили требования нормативных актов, устанавливающих порядок конвоирования. Полицейские допустили одновременное перемещение пятерых подсудимых из зала судебного заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух конвоиров. В результате допущенной халатности подсудимые напали в лифте на полицейских конвойной службы, завладели их оружием и тяжело ранили одного из бойцов Росгвардии. После этого они попытались скрыться, но были нейтрализованы - трое нападавших были ликвидированы, двое ранены, один из них впоследствии скончался в больнице.