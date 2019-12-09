WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

13:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Об этом сообщает пресс- служба WADA.

"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", - сказано в сообщении.

[обновлено 13:25]

Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) и лишил Россию на четыре года права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

