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НОВОСТИ

В Турции введен налог с туристов за проживание в отелях

15:12 09.12.2019 Источник: Интерфакс

Подписанный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера опубликован в официальной государственной газете и вступил в силу, сообщает издание TourismGuncel.

"Налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции вводится с 1 января 2020 года. Просьбы отельеров отложить его и снизить ставку не нашли ответа", - пишет портал.

Как отмечается, в первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года - 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов. Причем налог для гостей будет оформляться отдельным документом.

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