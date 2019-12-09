0
0
125
НОВОСТИ

Опрос выявил города РФ с самыми ревнивыми жителями

16:00 09.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Аналитики назвали города России с самыми ревнивыми жителями. На первом месте Казань, на втором жители Сочи, замыкает тройку Махачкала. В пятёрке также Уфа и Пермь.

Такой вывод сделали эксперты исследовательской компании Zoom Market. Они опросили три тысячи человек, состоящих в браке или в отношениях. Там уточнили, что число ревнивых женщин на 18% больше, чем мужчин.

Всего в рейтинг попали 25 городов и населённых пунктов. Причём Москва оказалась на 11 месте, а Санкт-Петербург на 25.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 09.12.2019
Путин прибыл в Париж на саммит в "нормандском формате"
0
19
16:32 09.12.2019
Власти Ирана не собираются отключать в стране интернет
0
73
16:12 09.12.2019
Решение WADA не коснется матчей ЕВРО-2020 и финала Лиги чемпионов - Колосков
0
112
15:32 09.12.2019
Количество кораблей-носителей ракет "Циркон" будет увеличено - Шойгу
0
157
15:12 09.12.2019
В Турции введен налог с туристов за проживание в отелях
0
169
15:03 09.12.2019
Школьники устроят праздники для ветеранов в рамках акции "Прикоснись сердцем к подвигу"
0
165
15:00 09.12.2019
Вице-президент WADA считает, что РФ должна извиниться за "самый большой скандал" в мировом спорте
0
220
14:32 09.12.2019
В Карачаево-Черкесии решили сделать 31 декабря выходным
0
199
14:12 09.12.2019
Россия обратится в спортивный арбитражный суд в Лозанне после решения WADA - Журова
0
277
14:00 09.12.2019
Экс-конвоиры "банды ГТА" в Мособлсуде получили от 1,5 года до 3 лет колонии условно
0
209

Возврат к списку