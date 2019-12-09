Опрос выявил города РФ с самыми ревнивыми жителями

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Аналитики назвали города России с самыми ревнивыми жителями. На первом месте Казань, на втором жители Сочи, замыкает тройку Махачкала. В пятёрке также Уфа и Пермь.

Такой вывод сделали эксперты исследовательской компании Zoom Market. Они опросили три тысячи человек, состоящих в браке или в отношениях. Там уточнили, что число ревнивых женщин на 18% больше, чем мужчин.

Всего в рейтинг попали 25 городов и населённых пунктов. Причём Москва оказалась на 11 месте, а Санкт-Петербург на 25. Говорит Москва