Путин прибыл в Париж на саммит в "нормандском формате"
17:00 09.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Путин прибыл в Париж на саммит в «нормандском формате». Самолёт президента произвёл посадку в аэропорту Шарль де Голль. После чего глава государства пересел в лимузин Aurus и отправился в Елисейский дворец.
Как передаёт ТАСС, «нормандская четвёрка» соберётся в зале «Мюрат» примерно в 18:00 мск. На переговоры лидеров России, Франции, Украины и Германии отводится 2 часа 45 минут.
Также ожидается встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая пройдёт после основных переговоров саммита. Главной темой, как ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков, станет урегулирование ситуации в Донбассе. Он также отметил, что длительность переговоров будет зависеть от лидеров двух стран. Говорит Москва
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