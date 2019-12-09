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Путин прибыл в Париж на саммит в "нормандском формате"

17:00 09.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин прибыл в Париж на саммит в «нормандском формате». Самолёт президента произвёл посадку в аэропорту Шарль де Голль. После чего глава государства пересел в лимузин Aurus и отправился в Елисейский дворец.

Как передаёт ТАСС, «нормандская четвёрка» соберётся в зале «Мюрат» примерно в 18:00 мск. На переговоры лидеров России, Франции, Украины и Германии отводится 2 часа 45 минут.

Также ожидается встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая пройдёт после основных переговоров саммита. Главной темой, как ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков, станет урегулирование ситуации в Донбассе. Он также отметил, что длительность переговоров будет зависеть от лидеров двух стран.  Говорит Москва

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