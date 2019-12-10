Генассамблея ООН приняла резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма

09:00 Источник: Коммерсант.ru

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей. Документ предложила Украина. В его поддержку проголосовали 63 страны, 19 государств выступили против, 66 воздержались.

В документе, в частности, осуждается «присутствие российских войск в Крыму». Это, среди прочего, нарушает суверенитет Украины, говорится в документе. Его авторы призывают Россию «вывести войска». Коммерсантъ