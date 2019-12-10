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НОВОСТИ

УПЦ сообщила об увеличении количества приходов

11:00 10.12.2019 Источник: Интерфакс

Несмотря на давление государства и сторонников созданной Константинополем новой церкви Украины (ПЦУ), каноническая УПЦ за истекший год увеличила число приходов почти на 250.

Такие показатели следуют из доклада управляющего делами УПЦ митрополита Антония на заседании ее Синода.

Если год назад УПЦ насчитывала 12 092 прихода, то теперь их 12 338. Эти цифры особенно показательны, если сопоставить их с недавно озвученной митрополитом Антонием статистикой, согласно которой с декабря 2018 года, когда была создана ПЦУ, около 100 храмов УПЦ были захвачены, 220 приходов незаконно перерегистрированы и около 78 приходов перешли добровольно.

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