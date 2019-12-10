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НОВОСТИ

Умер Юрий Лужков

12:22 10.12.2019

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Германии. По информации РЕН ТВ, это произошло в одной из клиник города Мюнхен. В медицинском учреждении Юрию Лужкову проводили операцию на сердце. Юрий Михайлович Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. 

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