Умер Юрий Лужков

12:22

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Германии. По информации РЕН ТВ, это произошло в одной из клиник города Мюнхен. В медицинском учреждении Юрию Лужкову проводили операцию на сердце. Юрий Михайлович Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год.