Умер Юрий Лужков
12:22 10.12.2019
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Германии. По информации РЕН ТВ, это произошло в одной из клиник города Мюнхен. В медицинском учреждении Юрию Лужкову проводили операцию на сердце. Юрий Михайлович Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год.
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