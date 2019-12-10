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Полиция нашла автомобиль стрелка в Чехии, преступник, вероятно, покончил с собой

14:00 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов Чехии проверяют информацию о возможном самоубийстве преступника, который устроил стрельбу в больнице города Остравы. Об этом сообщила во вторник полиция республики в своем "Твиттере".

"Полиция нашла автомобиль подозреваемого", - говорится в сообщении. Отмечается, что человек в машине мертв, полиция устанавливает его личность.

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