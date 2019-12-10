Полиция нашла автомобиль стрелка в Чехии, преступник, вероятно, покончил с собой
14:00 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов Чехии проверяют информацию о возможном самоубийстве преступника, который устроил стрельбу в больнице города Остравы. Об этом сообщила во вторник полиция республики в своем "Твиттере".
"Полиция нашла автомобиль подозреваемого", - говорится в сообщении. Отмечается, что человек в машине мертв, полиция устанавливает его личность.
НОВОСТИ
- 14:12 10.12.2019
- Виновные в теракте в метро Петербурга осуждены на сроки от 19 лет колонии до пожизненного
- 13:32 10.12.2019
- В Раду внесен проект об отмене закона о госязыке
- 13:20 10.12.2019
- Москва создает новые возможности для занятий спортом
- 13:20 10.12.2019
- Количество коротких займов в России пошло на спад
- 13:05 10.12.2019
- Константин Хабенский стал лауреатом госпремии РФ за достижения в благотворительной деятельности
- 13:00 10.12.2019
- Украинский сайт "Миротворец" закрывает публичный доступ к своей базе "врагов" Украины
- 12:32 10.12.2019
- Христиане создали петицию, в которой требуют отменить статью об оскорблении чувств верующих
- 12:22 10.12.2019
- Умер Юрий Лужков
- 12:20 10.12.2019
- На тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" придется провести дополнительный ремонт
- 12:05 10.12.2019
- Cловарь Уэбстера назвал словом года "they"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать