Полиция нашла автомобиль стрелка в Чехии, преступник, вероятно, покончил с собой

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов Чехии проверяют информацию о возможном самоубийстве преступника, который устроил стрельбу в больнице города Остравы. Об этом сообщила во вторник полиция республики в своем "Твиттере".

"Полиция нашла автомобиль подозреваемого", - говорится в сообщении. Отмечается, что человек в машине мертв, полиция устанавливает его личность.