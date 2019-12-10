Около здания мэрии организовано место памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Место памяти, куда жители города могут принести цветы в память об умершем во вторник бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове, организовали возле стен столичной мэрии, передает корр. ТАСС.

У стен мэрии установили стол, на котором размещен портрет Лужкова с траурной лентой. Также в память о нем лежат цветы от жителей столицы, рядом с ними горят свечи. Каждый пришедший может оставить запись о Лужкове в лежащей рядом с портретом книге памяти. За безопасностью на организованном месте памяти следят сотрудники правоохранительных органов. Также установлены рамки металлоискателя.

Как рассказал ТАСС лидер российского движения диггеров, руководитель независимого отряда "Диггерспас" Вадим Михайлов, пришедший почтить память Лужкова к стенам столичной мэрии, бывший мэр внес вклад в развитие дела исследователей подземных объектов Москвы. По его словам, Лужков был "одним из первых друзей у неформальных людей в Москве, который не побоялся" и спустился с диггерами по просьбе Михайлова под землю.

"Благодаря этому человеку Москва как город, как столица в те нехорошие для страны времена сохранилась. Люди, я думаю, были ему благодарны. Это мое мнение, и от многих своих знакомых я это слышал. Жаль, когда такие люди уходят", - добавил житель Москвы Алексей Станиславский.