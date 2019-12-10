Около здания мэрии организовано место памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова
22:45 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Место памяти, куда жители города могут принести цветы в память об умершем во вторник бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове, организовали возле стен столичной мэрии, передает корр. ТАСС.
У стен мэрии установили стол, на котором размещен портрет Лужкова с траурной лентой. Также в память о нем лежат цветы от жителей столицы, рядом с ними горят свечи. Каждый пришедший может оставить запись о Лужкове в лежащей рядом с портретом книге памяти. За безопасностью на организованном месте памяти следят сотрудники правоохранительных органов. Также установлены рамки металлоискателя.
Как рассказал ТАСС лидер российского движения диггеров, руководитель независимого отряда "Диггерспас" Вадим Михайлов, пришедший почтить память Лужкова к стенам столичной мэрии, бывший мэр внес вклад в развитие дела исследователей подземных объектов Москвы. По его словам, Лужков был "одним из первых друзей у неформальных людей в Москве, который не побоялся" и спустился с диггерами по просьбе Михайлова под землю.
"Благодаря этому человеку Москва как город, как столица в те нехорошие для страны времена сохранилась. Люди, я думаю, были ему благодарны. Это мое мнение, и от многих своих знакомых я это слышал. Жаль, когда такие люди уходят", - добавил житель Москвы Алексей Станиславский.
НОВОСТИ
- 22:15 10.12.2019
- Тема ДРСМД была затронута на встрече Лаврова с Помпео
- 21:30 10.12.2019
- В 2020 году может быть вынесено решение суда по делу о долге Украины перед РФ
- 20:30 10.12.2019
- Церемония вручения Нобелевских премий прошла в в Стокгольмской филармонии
- 19:30 10.12.2019
- В воздухе и на море прекратились опасные инциденты с участием ВС России и НАТО - генерал США
- 18:30 10.12.2019
- Через 1-2 года на российских дорогах появятся гибридные беспилотные автомобили
- 17:32 10.12.2019
- Путин опасается второй Сребреницы, если Киев получит контроль над границей в Донбассе
- 17:12 10.12.2019
- Выплаты на первого ребенка получили более 500 тыс российских семей
- 17:00 10.12.2019
- Правительство Финляндии возглавила Санна Марин, став самым молодым премьер-министром в мире
- 16:32 10.12.2019
- России и Украине пока не удалось решить проблему с продлением договора о транзите газа - Песков
- 16:12 10.12.2019
- Полицейские задержали в Якутии "шамана" Габышева - адвокат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать