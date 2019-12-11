Защитники авторских прав нашли в мессенджере "Телеграм" пиратский контент

07:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) направила в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC) и подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США письмо, в котором просит признать мессенджер "Телеграм" пиратским ресурсом. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на копию письма АЗАПИ.

По информации издания, в АЗАПИ отметили рост числа нарушений авторских прав в "Телеграме" и указали на то, что руководство мессенджера занимает пассивную позицию и применяет к нарушителям лишь временные санкции. Например, "Телеграм" снимает блокировки с ранее закрытых пиратских каналов. В ассоциации добавили, что мессенджер отвечает только на претензии магазина приложений App Store, так как может быть удален по просьбе правообладателей, однако на платформе Android и в веб-версии "Телеграм" пиратский контент остается доступным.

Глава АЗАПИ Максим Рябыко заявил "Известиям", что обращение в SEC и Минфин США связано также с намерениями "Телеграма" запустить собственную криптовалюту. По его мнению, в этом случае злоумышленники получат инструмент для получения дохода от распространения пиратского контента и отмывания денег. В ассоциации пояснили, что отследить перевод средств будет невозможно.