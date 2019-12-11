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По мненю главы МИД РФ, санкции США не смогут остановить реализацию проектов газопроводов в Европу

07:45 11.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока", заложенные в новый военный бюджет США, не остановят реализацию данных проектов. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Соединенные Штаты.

"Что касается военного бюджета США, то Конгресс, по- моему, сейчас буквально обуреваем желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения, - отметил глава МИД РФ. - Дело, начатое администрацией Барака Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток - 2", ни "Турецкий поток" не остановятся".

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