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Чижов: Если Украина считает себя государством, она должна платить долги

08:11 11.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не может отказаться от выплаты кредита, предоставленного Россией Киеву в 2013 году, когда президентом страны был Виктор Янукович. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Нам [украинские представители] говорят, что 3 млрд долларов вы дали Януковичу. Но Янукович был президентом украинского государства. И если Украина считает себя государством, она должна платить долги", - заявил российский постпред.

Он напомнил, что Киев имеет шанс урегулировать эту задолженность во внесудебном порядке, приняв выдвинутый Россией в рамках консультаций по газу "нулевой вариант", подразумевающий взаимный отказ от финансовых претензий.

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